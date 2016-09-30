



Узбекистан и Казахстан провели очередное заседание демаркационной комиссии



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 30 сентября в Алматы завершило работу очередное заседание совместной комиссии по демаркации узбекско-казахстанской государственной границы с участием правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан. На встрече продолжено рассмотрение и согласование подготовленных на экспертном уровне итоговых документов по демаркации, которые будут приложены к проекту Договора о демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи