Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы образования

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы образования страны по случаю отмечаемого сегодня Дня учителей и наставников.

В праздничном обращении говорится:

"Дорогие учителя и наставники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, представителей самой благородной и почетной профессии в мире, с сегодняшним замечательным праздником – Днем учителей и наставников и выражаю всем вам свои самые добрые пожелания.



Все мы хорошо помним, что 19 лет назад по инициативе Первого Президента Республики Узбекистан, основателя нашего независимого государства Ислама Абдуганиевича Каримова эта дата была объявлена всенародным праздником как выражение высокого уважения к вашему самоотверженному труду.



Глава нашего государства, считавший формирование здорового и гармонично развитого поколения важнейшим условием построения великого будущего Узбекистана, оказывавший вам большое доверие и почитание как своим самым близким единомышленникам, для всех нас был заботливым учителем и требовательным наставником.



Ислам Абдуганиевич является для нас ярчайшим примером того, как жить с чувством великой любви и преданности Родине, беззаветно служить своему народу, отдавать этому все свои силы, знания и опыт.



Сегодняшнее и грядущие поколения с глубокой благодарностью всегда будут помнить выдающиеся исторические заслуги Первого Президента Узбекистана, который заложил основы современной системы образования и воспитания как неотъемлемой составляющей нашего пути стратегического развития – признанной мировым сообществом “узбекской модели” реформ. Он поднял этот вопрос на уровень приоритета государственной политики, четко определил направления развития сферы и все время заботливо говорил: “Дети всего Узбекистана – это мои дорогие дети”.



Продолжать кардинальные реформы в сфере образования и воспитания на основе таких благородных идей и заветов, работу, направленную на формирование кадров новой формации, способных взять на себя ответственность за судьбу и будущее страны, – не только важнейшая задача, но и священный долг для каждого из нас, и на этом пути мы, в первую очередь, опираемся на вас, дорогие учителя и наставники, на ваши знания и мастерство, опыт и высокий профессионализм.



Уважаемые друзья!



Наша общественность, весь наш народ хорошо знают и высоко ценят ваши поистине огромные заслуги в деле укрепления в сердцах и сознании нашей молодежи любви и преданности Родине, ограждения ее от различных угроз и вызовов, воспитания подрастающего поколения физически здоровыми и духовно зрелыми личностями.



Вместе с тем все мы хорошо понимаем, что сегодня перед нами встают еще более важные и актуальные задачи. Для реализации таких задач, как дальнейшее укрепление материально-технической базы сфер науки и образования, обеспечение их соответствия требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, широкое использование передовых методов подготовки и переподготовки педагогических кадров, в том числе в сотрудничестве с известными зарубежными центрами, внедрение современных технологий, коротко говоря, для формирования гармонично развитого нового поколения, вступающего в жизнь как решающая сила, наше государство и общество мобилизуют все имеющиеся возможности и ресурсы.



Дорогие учителя и наставники!



Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, счастья и удачи, успехов в вашей почетной и ответственной деятельности".

В связи с профессиональным праздником группа отличившихся работников сферы образования была представлена к государственным наградам.

Так, указом главы государства за весомый вклад в повышение интеллектуального и духовного потенциала молодежи страны, воспитание ее в духе любви к Родине и преданности идеям независимости, многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, проявленную самоотверженность в деле обучения подрастающего поколения основам наук и современным профессиям, а также активное участие в общественной жизни были присвоены почетные звания:



"Народный учитель Республики Узбекистан"

Мамашариповой Дилором Мухаммадиевне - учителю математики и информатики специализированной средней общеобразовательной школы №45 Акдарьинского района, Самаркандская область

Фозиловой Раъно Тулагановне - учителю родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №40 Чиназского района, Ташкентская область

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

Бозорову Абдукаюму Каримовичу - учителю химии специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №12 Балыкчинского района, Андижанская область

Генжемуратовой Гулсаре Оралбаевне - учителю физики средней общеобразовательной школы №25 Караузякского района, Республика Каракалпакстан

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

Алимову Абдихамиду Каримовичу - учителю математики и информатики средней общеобразовательной школы №89 Дехканабадского района, Кашкадарьинская область

Ахадову Комилжону Яхияевичу - учителю химии специализированной средней общеобразовательной школы №18 Дустликского района, Джизакская область

Жураевой Рахиме Бустановне - учителю английского языка средней общеобразовательной школы №13 Мингбулакского района, Наманганская область

Кулмаматовой Гулжахон Абдурахмоновне - учителю биологии средней общеобразовательной школы №14 Музрабатского района, Сурхандарьинская область

Мирзаевой Назире Усмановне - преподавателю родного языка и литературы Ярмазарского академического лицея при Ферганском политехническом институте, Ферганская область

Сайидовой Насибе Саидуллоевне - преподавателю специального предмета Кызылтепинского профессионального колледжа легкой промышленности, Навоийская область

Тошпулатовой Матлюбе Абдуганиевне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №4 Баяутского района, Сырдарьинская область

Хажиеву Кувандику Садуллаевичу - преподавателю специального предмета Ургенчского автомобильно-дорожного профессионального колледжа, Хорезмская область

Халимовой Нурзоде Олимовне - преподавателю специального предмета Вабкентского профессионального колледжа строительства и транспорта, Бухарская область

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

Шамирзаеву Абдували Ташпулатовичу - тренеру по боксу специализированной детско-юношеской спортивной школы города Ташкента

За достойный вклад в развитие системы образования страны, внедрение передовых педагогических технологий в учебный процесс, подготовку квалифицированных кадров, обладающих глубокими знаниями и профессиями, большие заслуги в формировании здорового и гармонично развитого молодого поколения, воспитании молодежи в духе патриотизма и уважения к национальным и общечеловеческим ценностям было постановлено наградить:



орденом "Фидокорона хизматлари учун"

Ержанову Багдагул Аралбаевну - заместителя директора по духовно-просветительской работе средней общеобразовательной школы №4 Муйнакского района, Республика Каракалпакстан

Курбонова Абдулхафиза Юсуповича - преподавателя специального предмета Шахриханского профессионального колледжа по строительству автомобильных дорог, Андижанская область

Назарову Фатиму Шариповну - преподавателя биологии академического лицея №2 при Самаркандском государственном медицинском институте, Самаркандская область

орденом "Меҳнат шуҳрати"

Абдурахманову Озоду Дехканбоевну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №25 Куйичирчикского района, Ташкентская область

Балтаева Юсупбая Сапарбаевича - учителя математики специализированной средней общеобразовательной школы №40 Гурленского района, Хорезмская область

Бекмирзаеву Дилбар Каршибоевну - преподавателя специального предмета Джизакского медицинского колледжа, Джизакская область

Бозарова Абдихакима Эргашевича - учителя физики средней общеобразовательной школы №18 Навбахорского района, Навоийская область

Киличову Дилором Хайдаровну - учителя химии средней общеобразовательной школы №36 Жондорского района, Бухарская область

Мамаджанову Одину Ахмаджоновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №17 Избосканского района, Андижанская область

Нурмухамедову Барно Рашидовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №132 Шайхантохурского района, город Ташкент

Отарбаева Азатбая Узакбаевича - преподавателя специального предмета Нукусского колледжа культуры и искусства, Республика Каракалпакстан

Парпиева Кодирали Махсудалиевича - преподавателя специального предмета Туракурганского профессионального колледжа промышленности и транспорта, Наманганская область

Турапова Бахриддина Ражаповича - учителя физики средней общеобразовательной школы №7 Яккабагского района, Кашкадарьинская область

Урунова Ортика Умматовича - преподавателя специального предмета Булунгурского профессионального колледжа бытового обслуживания, Самаркандская область

Хидирову Зулхумор Абдирашидовну - заместителя директора по учебной работе средней общеобразовательной школы №1 Кумкурганского района, Сурхандарьинская область

Хожикулову Мохирахон Усмоновну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №1 Дангаринского района, Ферганская область

Шерматова Саида Назаровича - преподавателя специального предмета Хавастского транспортного профессионального колледжа, Сырдарьинская область

орденом "Соғлом авлод учун" II степени

Абдумаликова Бахрома Абдуганиевича - главного тренера по тяжелой атлетике Республиканской школы высшего спортивного мастерства, город Ташкент

Тошхонову Гузалхон Вохобовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №15 Учкуприкского района, Ферганская область

Турсунпулатова Аброра Набиевича - тренера по боксу специализированной детско-юношеской спортивной школы Ташкентской области

орденом "Дўстлик"



Бозорову Нодиру Тогоевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №13 Карманинского района, Навоийская область

Бокиева Аскарали Шоматовича - преподавателя специального предмета Касбинского профессионального колледжа сельского и водного хозяйства, Кашкадарьинская область

Боратову Нигорахон Ахматжановну - директора детской школы музыки и искусства №4 города Ферганы, Ферганская область

Жураеву Раъно Уриновну - преподавателя химии академического лицея при Ташкентской медицинской академии, город Ташкент

Ибрагимову Гулбахор Каюмовну - учителя математики средней общеобразовательной школы №37 города Андижана, Андижанская область

Капитанова Юрия Петровича - мастера производственного обучения Бекабадского промышленного профессионального колледжа, Ташкентская область

Курбонову Матлубу Хурсанмуродовну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №29 Тайлакского района, Самаркандская область

Кучкарову Мухаббат Ишмуратовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №15 города Джизака, Джизакская область

Маматову Матлубу Сотиболдиевну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №44 Чартакского района, Наманганская область

Наметуллаеву Нигархан Генжебаевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №14 Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан

Уринбоеву Лолахон Болибековну - учителя математики средней общеобразовательной школы №14 Сардабинского района, Сырдарьинская область

Халиярова Панжи Азамовича - преподавателя специального предмета Джаркурганского промышленного профессионального колледжа, Сурхандарьинская область

Ходжаева Равшана Илхановича - тренера по боксу Бухарского колледжа олимпийского резерва, Бухарская область

Худайберганова Жамшида Исмаиловича - тренера по дзюдо специализированной детско-юношеской спортивной школы Хорезмской области

медалью "Шуҳрат"

Абдугафурову Хафизахон Юсуповну - преподавателя специального предмета Касансайского профессионального колледжа пищевой промышленности и сферы услуг, Наманганская область

Абдуллаева Зохида Шермаматовича - преподавателя информатики и информационных технологий Самаркандского профессионального колледжа информационных технологий, Самаркандская область

Абдуразакову Мехринису Раимбердиевну - преподавателя специального предмета Ангренского колледжа педагогики и сферы услуг, Ташкентская область

Абдурозакова Садика Муратовича - преподавателя по классу узбекских народных музыкальных инструментов детской школы музыки и искусства №2 Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область

Аимуратову Гулбахар Оринбаевну - преподавателя специального предмета Нукусского медицинского колледжа №2, Республика Каракалпакстан

Амридинову Мавлюду Шавкатовну - воспитателя дома "Меҳрибонлик" №9 города Самарканда, Самаркандская область

Ахмаджанову Умидахон Муминовну - учителя физики средней общеобразовательной школы №1 Кургантепинского района, Андижанская область

Бабаджанову Дилбар Рузметовну - преподавателя специального предмета Хивинского профессионального колледжа легкой промышленности, Хорезмская область

Байкулову Манзуру Жонзоковну - воспитателя дошкольного образовательного учреждения №3 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область

Ганиева Абдувохида Абдувалиевича - мастера производственного обучения Ташкентского профессионального колледжа сферы услуг и сервиса, город Ташкент

Данакулову Фариду Эшимовну - учителя физики средней общеобразовательной школы №15 Джамбайского района, Самаркандская область

Дусмуратову Лолу Кувановну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №12 города Термеза, Сурхандарьинская область

Жиянова Хасанбоя Эгамкуловича - учителя математики средней общеобразовательной школы №12 города Бекабада, Ташкентская область

Жолмурзаеву Тазагул Жумахмедовну - учителя каракалпакского языка и литературы средней общеобразовательной школы №7 Тахтакупырского района, Республика Каракалпакстан

Жонзокову Сайёру Анваровну - преподавателя специального предмета Янгиерского педагогического колледжа, Сырдарьинская область

Зарипову Саодат Сунатовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №2 Каттакурганского района, Самаркандская область

Иброхимова Фархода Хасановича - учителя физики средней общеобразовательной школы №15 Янгиарыкского района, Хорезмская область

Касимову Галию Вализяновну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №2 Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент

Кенжаева Меликузи Нумоновича - преподавателя специального предмета Кокандского автотранспортного профессионального колледжа, Ферганская область

Киличева Тулкина Махмуровича - главного тренера по боксу Чирчикского колледжа олимпийского резерва, Ташкентская область

Курбонова Юнуса Жураевича - учителя химии средней общеобразовательной школы №25 Каршинского района, Кашкадарьинская область

Лутфуллаева Хайруллу Ширинхоновича - преподавателя специального предмета Джизакского профессионального колледжа транспорта и связи, Джизакская область

Мендибаева Бахрама Рустамовича - тренера по тяжелой атлетике Республиканской школы высшего спортивного мастерства, город Ташкент

Мирзаеву Азизу Саибжановну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №1 Хаджаабадского района, Андижанская область

Мирзаеву Гулбахор Хамдамовну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" города Карши, Кашкадарьинская область

Мурадову Нодиру Баходировну - преподавателя английского языка Наманганского промышленного профессионального колледжа, Наманганская область

Муродова Халима Салимовича - учителя истории специализированной средней общеобразовательной школы №17 города Когона, Бухарская область

Мухитдинову Сайёру Тухтаевну - преподавателя специального предмета Бухарского политехнического профессионального колледжа, Бухарская область

Назарова Сарсенбая Пахраддиновича - преподавателя специального предмета Канлыкульского профессионального колледжа сельского хозяйства, Республика Каракалпакстан

Намозову Хабибу Рахманкуловну - учителя математики средней общеобразовательной школы №3 Узунского района, Сурхандарьинская область

Пахритдинову Нодиру Аскаровну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №67 Яшнободского района, город Ташкент

Поянова Зокиржона Зиядуллаевича - мастера производственного обучения сельскохозяйственного профессионального колледжа "Ҳазорбоғ" Денауского района, Сурхандарьинская область

Райимова Равшана Исаевича - учителя географии средней общеобразовательной школы №17 Хатырчинского района, Навоийская область

Раупова Илёса Ахадовича - учителя физики средней общеобразовательной школы №27 Гиждуванского района, Бухарская область

Садуллаеву Гулистон Нуруллаевну - учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №22 Ханкинского района, Хорезмская область

Саидова Ризокула Ёрикуловича - преподавателя информатики и информационных технологий Пешкунского промышленного профессионального колледжа, Бухарская область

Сатторову Махфузу Гаппоровну - учителя математики средней общеобразовательной школы №25 Фуркатского района, Ферганская область

Сафарова Бобомурода Рахимовича - преподавателя специального предмета Гузарского профессионального колледжа нефтегазовой промышленности, Кашкадарьинская область

Соатову Гулчирой Каримовну - преподавателя специального предмета Мубарекского промышленного профессионального колледжа, Кашкадарьинская область

Туйчибаеву Хилолахон Эркиновну - учителя физики средней общеобразовательной школы №1 Учкурганского района, Наманганская область

Тухтабаева Зухритдина Парпиевича - преподавателя специального предмета Андижанского профессионального колледжа бытового обслуживания, Андижанская область

Умирова Ойбека Абдувайитовича - преподавателя специального предмета Ташкентского профессионального колледжа железнодорожного транспорта, город Ташкент

Урашаеву Умит Алламуратовну - преподавателя специального предмета Ходжейлийского агроэкономического колледжа, Республика Каракалпакстан

Хайитова Шерали Исматовича - учителя физического воспитания средней общеобразовательной школы №44 Бахмальского района, Джизакская область

Ходжаеву Машхуру Мирзаабдуллаевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №8 Наманганского района, Наманганская область

Ходжиматову Хикоятхон Турсуновну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" города Ферганы, Ферганская область

Худдиева Комилжона Мухторовича - мастера производственного обучения Навоийского горного колледжа, Навоийская область

Шарипову Дурдону Миразамовну - учителя математики средней общеобразовательной школы №4 Учтепинского района, город Ташкент

Шохужаева Шокосима Сидиковича - преподавателя физики Аккурганского профессионального колледжа агропромышленности и предпринимательства, Ташкентская область

Якубова Чори Адинаевича - преподавателя изобразительного искусства и черчения Ангорского педагогического колледжа, Сурхандарьинская область

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