Шавкат Мирзиёев совершил визит в Сырдарьинскую область

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев совершил рабочий визит в Сырдарьинскую область.

Поездка была предпринята ознакомления с текущим положением дел в области, ходом сезонных сельскохозяйственных работ и строительства объектов социального и экономического назначения.

В рамках визита Шавкат Мирзиёев посетил Сырдарьинскую ТЭС в Ширине, Гулистан, осмотрел различные предприятия, провел встречи с фермерами и областным активом.

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