В Брюсселе прошла встреча "Центральная Азия – Европейский союз"

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Брюсселе состоялась межрегиональная встреча "Центральная Азия – Европейский союз", в которой также приняла участие делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Европейского Союза обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества, приоритетным направлением которого были названы экономика и инвестиции, а также провели обмен мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

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