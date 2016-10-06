Узбекская делегация завершила визит в Брюссель

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающая с двухдневным визитом в Брюсселе (Бельгия) делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в в международной конференции по Афганистану, на которой обсуждались вопросы содействия восстановлению страны, а также провела ряд двусторонних встреч.

В частности, глава узбекского внешнеполитического ведомства провел встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини, министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, государственным секретарем МИД Французской Республики Андре Валлини, с которыми обсудил актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, подготовки запланированных совместных мероприятий.

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