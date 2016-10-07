



Глава Беларуси почтил память Ислама Каримова



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 6 октября прибывший с визитом в Узбекистан Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко почтил память первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. Белорусский лидер посетил место упокоения Ислама Каримова в Самарканде, лично выразил соболезнования Татьяне Каримовой, после чего провел переговоры с сопровождавшим его исполняющим обязанности главы Узбекистана, премьер-министром Шавкатом Мирзиёевым по актуальным вопросам межгосударственного сотрудничества, а затем возвратился в свою страну. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи