Глава Беларуси почтил память Ислама Каримова

Глава Беларуси почтил память Ислама Каримова07.10.2016 10:30
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 6 октября прибывший с визитом в Узбекистан Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко почтил память первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
Белорусский лидер посетил место упокоения Ислама Каримова в Самарканде, лично выразил соболезнования Татьяне Каримовой, после чего провел переговоры с сопровождавшим его исполняющим обязанности главы Узбекистана, премьер-министром Шавкатом Мирзиёевым по актуальным вопросам межгосударственного сотрудничества, а затем возвратился в свою страну.
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