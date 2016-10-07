Посол Чили посетил Ташкент

ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Чили (с резиденцией в Москве, РФ) Хуан Эдуардо Эгигурен, прибывший в Ташкент с рабочим визитом, посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В рамках встречи был подписан Меморандум о проведении регулярных политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Республики Чили по представляющим взаимный интерес двусторонним и международным вопросам.

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