Посол Чили посетил Ташкент

Посол Чили посетил Ташкент07.10.2016 17:05
ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Чили (с резиденцией в Москве, РФ) Хуан Эдуардо Эгигурен, прибывший в Ташкент с рабочим визитом, посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
В рамках встречи был подписан Меморандум о проведении регулярных политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Республики Чили по представляющим взаимный интерес двусторонним и международным вопросам.
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