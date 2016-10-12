Шавкат Мирзиёев посетил Сурхандарьинскую область

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев совершил визит в Сурхандарьинскую область.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с текущим положением дел в регионе, ходом сезонных сельхозработ, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к зимнему отопительному сезону.

Программа визита включала в себя посещение мемориального комплекса Хакима ат-Термези, международного логистического центра с таможенным терминалом "Тermez Cargo Centre", одного из расположенных в области пограничных постов, ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строящихся объектов, а также встречу с активом области по актуальным вопросам развития региона.

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