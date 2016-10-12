Новый глава ЮНИСЕФ посетил МИД Узбекистана

Новый глава ЮНИСЕФ посетил МИД Узбекистана12.10.2016 18:08
ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял письмо Исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка о назначении в Узбекистан у нового главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Саши Граумана.
В ходе состоявшейся беседы стороны текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов.
С.Грауман сменит в должности Роберта Фюдерича.
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