



Новый глава ЮНИСЕФ посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял письмо Исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка о назначении в Узбекистан у нового главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Саши Граумана. В ходе состоявшейся беседы стороны текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов. С.Грауман сменит в должности Роберта Фюдерича. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи