Продолжается работа по демаркации узбекско-кыргызской госграницы

ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в Узбекистане завершились встречи рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы, которые проходили с 5 октября в Андижане и Фергане.

В ходе встреч было проведено совместное полевое обследование 55 участков линии Государственной границы в пределах Наманганской, Андижанской и Ферганской областей Республики Узбекистан по смежеству с Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областями Кыргызской Республики, по итогам которого был подписан соответствующий протокол, сообщает МИД Узбекистана.

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