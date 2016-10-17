Глава МИД Узбекистана провел встречи с зарубежными гостями

ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречи с прибывшими в Ташкент для участия в открывающейся 18 октября в узбекской столице 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества Генеральным секретарем ОИС Иядом Амином Мадани, министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахиддином Раббани, министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедьяровым и государственным министром по иностранным делам, специальным помощником премьер-министра Исламской Республики Пакистан Саидом Тариком Фатеми.

Встречи были посвящены повестке дня предстоящего форума, отдельным вопросам двустороннего сотрудничества, обмену мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

В рамках встречи с главой МИД Афганистана было подписано Соглашение между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан об экстрадиции.

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