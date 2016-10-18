Глава МИД Узбекистана провел встречи с зарубежными коллегами

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с зарубежными коллегами, прибывшими в Ташкент для участия в работе 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, в которой в нынешнем году председательствует Узбекистан.

В частности, глава внешнеполитического ведомства встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Насером Джудой, министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, министром иностранных дел Республики Индонезия Ретно Марсуди, министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малки, а также министром иностранных дел Кот д’Ивуар Абдаллой Альбертом Мабри.

Встречи были посвящены повестке дня форума ОИС, а также актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

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