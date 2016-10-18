В Ташкенте открылась сессия СМИД ОИС

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте под девизом "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию" открылась двухдневная 43-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, в которой в 2016-2017 годах будет председательствовать Узбекистан.

В работе сессии принимают участие представители свыше 50 стран-членов, а также государств-наблюдателей, ряда международных и региональных организаций.

В рамках церемонии открытия форума состоялись выступления Генерального секретаря ОИС Ияда Амина Мадани, министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министра Шавката Мирзиёева.

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