Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой МИД Кувейта

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев провел встречу с первым заместителем премьер-министра Государства Кувейт, министром иностранных дел шейхом Сабахом Халидом ал-Хамадом ас-Сабахом, находящимся с визитом в Ташкенте в рамках участия в 43-й сессии СМИД ОИС.

В ходе аудиенции стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, обсудили вопросы углубления двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

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