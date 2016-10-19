Шавкат Мирзиёев принял главу ИБР

Шавкат Мирзиёев принял главу ИБР19.10.2016 12:12
ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром, находящимся с визитом в Ташкенте в рамках участия в 43-й сессии СМИД ОИС.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов.
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