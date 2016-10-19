



Шавкат Мирзиёев принял главу ИБР



ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром, находящимся с визитом в Ташкенте в рамках участия в 43-й сессии СМИД ОИС. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи