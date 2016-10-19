Глава МИД Узбекистана провел встречу с коллегой из Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с главой МИД Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым, пребывающим с визитом в Ташкенте в рамках участия в 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

В ходе встречи руководители внешнеполитичсеких ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, график и повестку запланированных мероприятий, а также поставили подписи под межмидовской программой о сотрудничестве на 2016-2017 годы.

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