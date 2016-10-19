Кувейт передал Узбекистану председательство в СМИД ОИС

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября в Ташкенте завершила двухдневную работу 43-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, в которой приняли участие представители свыше 50 стран-членов, а также государств-наблюдателей, ряда международных и региональных организаций.

В ходе форума были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В завершение встречи Государство Кувейт передал полномочия председательства Узбекистану в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

По итогам форума была принята Ташкентская декларация СМИД ОИС.

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