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В Ташкенте принята итоговая декларация 43-й сессии СМИД ОИС
20.10.2016 13:13

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября в Ташкенте завершила работу 43-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, по итогам которой была принята Ташкентская декларация.

В документе говорится:

"Мы, министры иностранных дел и главы делегаций государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), участники 43-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Ташкенте, состоявшейся 18-19 октября 2016 года,

Признавая ведущую роль ОИС в объединении усилий по укреплению взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами в политической и экономической сферах, области безопасности, социальной, культурной, образовательной, научной и других жизненно важных направлениях,

Приветствуя инициативу Республики Узбекистан о проведении 43-й сессии СМИД под девизом "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию",

Принимая во внимание, что в условиях нарастания напряженности и нестабильности в различных регионах мира, усугубления имеющихся конфликтов, проявления преднамеренных попыток очернить священную религию Ислам и противопоставить исламский мир другим культурам и религиям, возрастает необходимость доведения до всей мировой общественности истинной гуманистической сущности и толерантности Ислама, его духовного просветительского начала,

Учитывая и глубоко оценивая историческое научное наследие выдающихся ученых и мыслителей исламского мира, их неоценимую роль и место в истории современной цивилизации и в целом всего человечества, их бесценный вклад в развитие мировой науки, мысли, культуры и социально-экономического прогресса,

Высоко оценивая уделяемое Руководством Республики Узбекистан огромное внимание вопросам сохранения и приумножения исторического научного и культурно-духовного наследия и истинных ценностей Ислама, таких, как стремление к мирной и спокойной жизни, толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях, чувство взаимного уважения и согласия, а также развитию и усовершенствованию системы образования, воспитанию подрастающего поколения в духе стремления к освоению общечеловеческих и исламских ценностей и вершин современной науки,

Подтверждая полную приверженность целям и принципам ОИС в интересах государств-членов и поддержку миру, стабильности, устойчивому социально-экономическому развитию, прогрессу науки, образования и просвещения в странах ОИС в рамках исламской солидарности и координации совместных действий, настоящим мы заявляем следующее:

Организация исламского сотрудничества и весь исламский мир глубоко скорбят по недавней безвременной кончине Первого Президента Республики Узбекистан, выдающегося политика современности и великого сына узбекского народа Его Превосходительства господина Ислама Каримова.

Мы высоко ценим тот огромный вклад, который внес в период своей деятельности Президент Ислам Каримов в дело обеспечения единства Исламской Уммы, сохранение и укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии и мире в целом, в бережное отношение к наследию выдающихся ученых и мыслителей исламского мира, в защиту Ислама на международной арене как религии мира и созидания, в устойчивое и прогрессивное социально-экономическое развитие стран-членов ОИС, в формирование подрастающего поколения в духе уважения истинных ценностей Священной религии Ислам, в совершенствование системы подготовки кадров и воспитание высокообразованной, интеллектуально и гармонично развитой молодежи, в укрепление взаимного понимания и уважения между странами ОИС путем активизации культурно-гуманитарного сотрудничества.

Мы подчеркиваем, что с момента своего образования ОИС заняла достойное место в ряду авторитетных и влиятельных международных организаций, став ключевой диалоговой площадкой для поддержания международного мира и противодействия современным вызовам и угрозам на пространстве ОИС. В этом контексте, мы призываем Генерального секретаря активизировать усилия по совершенствованию деятельности организации в целях обеспечения единства мусульманской Уммы, установления прочного мира и безопасности, оказания содействия устойчивому социально-экономическому развитию в странах-членах.

Мы вновь акцентируем внимание на важности обеспечения безопасности, суверенности, независимости, территориальной целостности и уважения легитимных прав стран-членов, а также необходимости урегулирования существующих или возникающих проблем и конфликтов путем мирных переговоров, с использованием политико-дипломатических и международно-правовых механизмов на основе общепризнанных принципов и норм международного права. И в этой связи мы поддерживаем новую архитектуру ОИС по обеспечению мира и безопасности, а также усилия Генерального секретаря.

Мы отмечаем, что в условиях XXI века, который по общему признанию является веком глобализации, информационно-коммуникационных технологий и интернета, растущей конкуренции на мировом пространстве и мировом рынке, необходимо уделять приоритетное внимание росту инвестиций и вложений в человеческий капитал, подготовке образованного и интеллектуально развитого поколения, являющегося важнейшей ценностью и решающей силой в достижении целей демократического развития, модернизации и обновления.

В контексте девиза сессии "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию", мы призываем государства-члены и соответствующие учреждения ОИС продолжать и далее расширять программы и мероприятия в области высшего образования, в частности, в рамках Программы образовательного обмена, прилагать усилия по улучшению учебных программ и дисциплин, активизировать связи между высшими учебными заведениями, продвигать совместные научно-исследовательские проекты, учреждать стипендии и программы профессиональной подготовки.

Мы отмечаем необходимость распространения знаний о просвещенном Исламе как важного инструмента борьбы с идеологией терроризма, насильственного экстремизма и религиозного фанатизма. Мы высоко оцениваем всеобъемлющие усилия по противодействию радикализации и экстремизму с использованием истинных ценностей Ислама и налаживание широкого образовательного процесса, в т.ч. в религиозной сфере. В этом плане, мы отмечаем положительную роль деятельности Ташкентского исламского университета, ставшего одним из ведущих учебных заведений Центральной Азии по подготовке квалифицированных теологов и богословов.

Мы подчеркиваем, что глубокое уважение к своей истории и интеллектуальному наследию составляет основу материального и духовного прогресса любого государства. В этой связи, мы высоко оцениваем проводимую в странах-членах работу по изучению и сохранению для будущих поколений богатого исторического научного и культурно-духовного достояния.

Признавая необходимость глубокого осмысления работ выдающихся исламских ученых и мыслителей, оценки их роли и места в истории современной цивилизации, мы считаем важным придать новый мощный импульс дальнейшим всесторонним исследованиям и популяризации их поистине бесценного научного наследия, раскрытию актуальности и востребованности сделанных ими открытий для современной науки и прогресса. Мы приветствуем усилия стран-членов, в том числе Узбекистана, по созданию современной инфраструктуры для всестороннего изучения и популяризации бесценного научного наследия, и высоко оцениваем строительство в г.Ташкенте нового здания библиотеки "Центра восточных рукописей при Ташкентском государственном институте востоковедения", возводимого при содействии Султаната Оман.

Мы подтверждаем нашу полную поддержку Палестины и Аль-Кудс Аш-Шариф, законных и неотъемлемых прав палестинского народа, включая право на самоопределение и возвращение на исконные места проживания. В этом контексте, мы выражаем поддержку арабской мирной инициативе для Ближнего Востока, а также справедливому и согласованному решению проблемы палестинских беженцев согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и нормам международного права.

Мы приветствуем недавнее принятие резолюции Исполнительного комитета ЮНЕСКО, направленной на сохранение исторических, религиозных и памятных мест в Палестине, в т.ч. Восточном Иерусалиме. Признавая бесценный характер культурного наследия Восточного Иерусалима, мы призываем к бережному отношению и обеспечению сохранности всех исторических объектов, находящихся в этом священном городе.

Мы подчеркиваем необходимость скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в других частях континента путем срочного политического урегулирования кризисов в соответствии с принципами Устава ООН и общепризнанными международными нормами, чтобы положить конец страданиям людей и вытекающим из этого проблемам миграции и перемещения пострадавшего населения.

Мы отмечаем, что скорейшее достижение мира и стабильности в Афганистане является важным фактором сохранения и укрепления безопасности не только в обширном азиатском континенте, но и во всем мире. Вновь заявляя об отсутствии военного решения афганской проблемы, поддерживаем урегулирование внутриафганского конфликта через продвижение инклюзивного процесса национального примирения и исходим из того, что эти усилия должны предприниматься под руководством афганцев и самими афганцами без выдвижения предварительных условий и при центральной координирующей роли ООН в процессе международного сотрудничества по Афганистану. Мы приветствуем усилия ОИС по созыву Международной конференции улемов, направленной на политическое примирение и восстановление мира, безопасности и стабильности в Афганистане.

Мы подтверждаем, что противодействие терроризму и экстремизму во всех их формах и проявлениях, незаконному производству и обороту наркотиков, нелегальной торговле людьми и оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки должны оставаться приоритетными задачами ОИС. Мы убеждены в том, что победить и устранить эти опасные явления возможно только путем совместных действий, выработки мер воздействия как симптомы, так и на корни этих проблем. Мы высоко оцениваем начало деятельности Центра связи ОИС для борьбы против ложной пропаганды со стороны радикальных и экстремистских группировок. Мы продолжаем выступать за дальнейшее тесное взаимодействие в борьбе против терроризма, распространения идеологии экстремизма, прежде всего, среди молодежи.

Мы приветствуем вступление в силу 21 марта 2009г. Договора о Зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, который был инициирован Его Превосходительством Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым 28 сентября 1993г. на 48-й сессии ГА ООН, и который стал первой такой зоной, целиком образованной из стран-членов ОИС. В этой связи призываем другие части мира использовать данный положительный опыт для создания аналогичных зон в своих регионах, в том числе на Ближнем Востоке.

Мы считаем, что скорейшее вступление в силу для каждой Стороны Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, внесет значительный вклад в укрепление глобального режима ядерного нераспространения, обеспечение регионального и международного мира и стабильности.

Мы высоко ценим принятие новой "Десятилетней программы действий: ОИС – 2025 год", и уверены, что ее имплементация будет способствовать дальнейшему развитию торговли и инвестиций, трансферу высоких технологий, продвижению частного сектора, индустриализации, научных сфер и образования в мусульманских странах в XXI веке.

Мы вновь подтверждаем ведущую роль Постоянного комитета по научному и технологическому сотрудничеству (КОМСТЕК) в деле объединения усилий стран-членов в развитии науки, инноваций и технологий, стимулировании научных исследований и совместных программ и призываем страны-члены к активному участию в очередном Саммите ОИС по науке и технологиям в 2017г.

Мы подчеркиваем важность обмена опытом среди стран-членов ОИС по решению вопросов замедления роста экономики, внедрения инновационных технологий, формирования благоприятного инвестиционного и делового климата, реализации долгосрочных взаимовыгодных проектов в приоритетных направлениях сотрудничества и развития инфраструктуры. В этой связи мы высоко оцениваем роль Постоянного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству (КОМСЕК) и других институтов ОИС в наращивании торговли и обмена в рамках ОИС.

Мы поддерживаем усилия государств-членов ОИС по реализации национальных программ использования возобновляемых источников энергии и создания инновационной экономики, и призываем продолжить изучение передового мирового опыта в этой сфере.

Мы отмечаем, что в условиях истощения природных ресурсов и усугубления проблем в области охраны и сохранения экосистемы и биоразнообразия, имеется необходимость в организации масштабных научных исследований и экспериментов по самому широкому спектру направлений изучения окружающего нас мира.

Мы заявляем об особой важности развития туризма как одной из отраслей экономики, способствующей обеспечению долгосрочного и устойчивого роста, социально-экономическому развитию и, как следствие, расширению взаимопонимания и укрепления толерантности между людьми и народами.

Мы приветствуем избрание городов Медина Аль-Мунаввара (Королевство Саудовская Аравия) и Тебриз (Исламская Республика Иран) столицами туризма ОИС в 2017г. и 2018г. соответственно, в ходе 9-й Исламской конференции министров туризма государств-членов ОИС, которая состоялась 21-23 декабря 2015г. в г.Ниамей, Республика Нигер.

Мы подчеркиваем ключевое значение здравоохранения в деле обеспечения высокого уровня жизни и в целом процветания общества и, в этой связи, призываем к эффективной и полноценной реализации "Стратегического плана действий ОИС в сфере здравоохранения 2014-2023", а также приветствуем усиление сотрудничества ОИС с соответствующими международными партнерами в сфере здравоохранения.

Мы поддерживаем разработанную Исламской Организацией по образованию, науке и культуре (ISESCO) "Программу столиц исламской культуры" как важный фактор в деле сохранения и восстановления культурного наследия и обмена передовым опытом в изучении и преподавании языков, истории и культуры исламских стран. В этой связи мы приветствуем объявление города Бухары, Узбекистан, "Столицей Исламской культуры" в 2020г.

Мы приветствуем усилия Генерального секретаря по дальнейшему углублению сотрудничества и взаимодействия ОИС с региональными и международными организациями, особенно ООН и ее институтами.

Мы приветствуем подписание 24 июня 2016г. на Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте меморандумов об обязательствах Индии и Пакистана в целях получения статуса государства-члена ШОС, означающее начало процесса вступления этих стран в состав полноправных участников ШОС, и выражаем надежду, что данный процесс будет способствовать укреплению доверия между Пакистаном и Индией, поддержанию конструктивного диалога и эффективного многопланового сотрудничества, обеспечению безопасности и стабильности в регионах Южной и Центральной Азии.

Мы выражаем нашу признательность за усилия, предпринятые Государством Кувейт в качестве председателя 42-й сессии СМИД, с целью продвижения исламской солидарности и развития сотрудничества между странами-членами ОИС. Мы поздравляем Его Высочество Эмира Государства Кувейт шейха Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха с присвоением почетного звания "Лидер гуманитарной деятельности" со стороны Генерального секретаря ООН в сентябре 2014г. в знак признания значительной роли Его Высочества в гуманитарной сфере, а также объявлением Государства Кувейт "Центром гуманитарной деятельности".

Мы приветствуем предложение, внесенное Кот-д’Ивуаром, о проведении 44-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в г.Абиджан в июле 2017г.

Мы выражаем признательность Его Превосходительству Генеральному секретарю ОИС господину Ияду Амину Мадани за его роль в продвижении интересов мусульманской Уммы и совместных исламских действий в достижении поставленных целей в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах.

В заключение 43-й сессии Совета министров иностранных дел, мы выражаем нашу глубокую признательность народу и Правительству Узбекистана за теплое гостеприимство и прекрасную организацию этой конференции, которая обеспечила успех 43-й сессии Совета министров иностранных дел "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию".

УЗИНФОРМ

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