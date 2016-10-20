Обсуждены вопросы развития узбекско-алжирских отношений

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил прибывший в Ташкент для участия в работе 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики Хасан Рабехи.

В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, активизации контактов и мероприятий на различных уровнях.

По итогам встречи стороны подписали Протокол о сотрудничестве и консультациях между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики.

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