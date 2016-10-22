В Узбекистане реформируют судебно-правовую систему

В Узбекистане реформируют судебно-правовую систему22.10.2016 11:07
ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан", направленный на совершенствование судебно-правовой системы страны.
Документом предписывается в целях дальнейшей демократизации и либерализации судебно-правовой системы, повышения эффективности деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих органов, повышения доверия населения к правосудию, обеспечения верховенства закона и укрепления законности в обществе:
1. Основными приоритетами государственной политики в сфере дальнейшего реформирования судебно-правовой системы определить обеспечение подлинной независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, а также повышение уровня доступа к правосудию.
Важнейшими задачами судебных, правоохранительных и контролирующих органов по реализации основных приоритетов государственной политики установить:
- обеспечение неукоснительного соблюдения конституционных норм о независимости судебной власти и принципа неотвратимости ответственности за вмешательство в деятельность по отправлению правосудия;
- незамедлительное принятие необходимых мер по фактам посягательств, нарушающих права, свободы и законные интересы граждан;
- своевременное разрешение обращений физических и юридических лиц, обеспечение неотвратимости ответственности, вплоть до уголовной, за допущение фактов волокиты и безразличного отношения к рассмотрению обращений, а также принятие всех необходимых мер по восстановлению нарушенных прав;
- обеспечение открытости и прозрачности деятельности, широкое применение эффективных механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества, средствами массовой информации и населением;
- планирование и организацию деятельности на основе комплексного анализа итогов работы, направленного, прежде всего, на выявление и устранение причин и условий системных нарушений путем совершенствования правоприменительной практики и действующего законодательства;
- усиление ведомственного контроля по предупреждению, профилактике и пресечению злоупотреблений и других правонарушений среди работников, обеспечение неукоснительного соблюдения правил этического поведения;
- совершенствование системы приема на работу на основе прозрачного конкурсного отбора кадров, обладающих высокими морально-волевыми и профессиональными качествами, способных обеспечить выполнение возложенных задач и эффективную реализацию осуществляемых реформ;
- внедрение передовых научно-технических средств и информационно-коммуникационных технологий, современных форм и методов организации работы, направленных на повышение эффективности деятельности, а также обеспечение безусловного соблюдения прав и законных интересов граждан.
2. Одобрить предложение Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан, Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Республики Узбекистан, предусматривающее назначение (избрание) судей на первоначальный пятилетний и очередной десятилетний сроки, в последующем на бессрочный период пребывания в должности.
3. Установить, что с 1 апреля 2017 года:
- упраздняется уголовное наказание в виде ареста с расширением применения альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы;
- срок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, сокращается с 72 до 48 часов;
- предельный срок применения мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, а также предварительного следствия сокращается с 1 года до 7 месяцев;
- право выдачи санкции на арест почтово-телеграфных отправлений и на производство эксгумации передается судам;
- судам предоставляется право применять альтернативные меры пресечения при отказе в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;
- отменяется институт возвращения судом уголовного дела для производства дополнительного расследования с внедрением механизмов восполнения неполноты следствия в ходе судебного разбирательства;
- срок пересмотра судебного решения по гражданскому делу в порядке надзора сокращается с 3 лет до 1 года;
- упраздняется институт рассмотрения судами областного уровня уголовных и гражданских дел в порядке надзора с исключением полномочий соответствующих председателей судов и прокуроров по принесению протеста в порядке надзора;
- исключаются дублирующие полномочия Пленума Верховного суда Республики Узбекистан по рассмотрению дел в порядке надзора;
- Верховному суду Республики Узбекистан передаются функции и полномочия органов юстиции в сфере материально-технического и финансового обеспечения деятельности судов общей юрисдикции;
- в системе хозяйственных судов создаются региональные апелляционные суды.
4. Утвердить Программу комплексных мер по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан (далее – Программа) согласно приложению № 1.
Возложить персональную ответственность на руководителей министерств и ведомств за своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.
5. Создать Комиссию по реализации Программы комплексных мер по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 2.
Комиссии (Абдуллаев И.Б.):
- образовать экспертные группы по подготовке проектов актов законодательства с привлечением специалистов министерств и ведомств, научно-исследовательских и образовательных учреждений, представителей институтов гражданского общества;
- обеспечить подготовку проектов нормативно-правовых актов, предусмотренных Программой на основе глубокого критического анализа законодательства и правоприменительной практики, а также изучения передового зарубежного опыта;
- принять меры по организации широкого обсуждения проектов актов законодательства среди общественности, в том числе путем проведения «круглых столов», семинаров и конференций;
- обеспечить контроль за качественной подготовкой и своевременным внесением в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, а также реализацией других мероприятий, предусмотренных Программой.
6. Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции Республики Узбекистан на основе глубокого изучения передового зарубежного опыта в срок до 1 июля 2017 года разработать и внести предложения, предусматривающие:
- совершенствование системы повышения квалификации судебно-прокурорских работников и подготовки руководящих кадров;
- либерализацию уголовных наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, усиление их правовой защиты при проведении процессуальных действий, а также пересмотр сроков и оснований погашения и снятия судимости;
- расширение института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон;
- декриминализацию отдельных составов преступлений, не представляющих большой общественной опасности;
- расширение перечня составов преступлений, по которым возбуждение уголовного дела производится исключительно по заявлению потерпевшего;
- создание административных судов путем пересмотра компетенции судов по гражданским, уголовным делам и хозяйственных судов;
- повышение качества отправления правосудия путем дальнейшего внедрения современных форм и методов электронного судопроизводства и исполнительного производства, а также передовых механизмов обеспечения доступа к правосудию.
7. Министерству юстиции, Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами на основе глубокого изучения передового зарубежного опыта в трехмесячный срок внести предложения, предусматривающие:
- дальнейшее совершенствование и повышение эффективности деятельности юридической службы в государственных органах;
- создание в системе органов юстиции подразделений по координации деятельности юридических служб и оказанию им методологического содействия.
8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности Государственного советника Президента Республики Узбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Коканбаева Б.А.
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