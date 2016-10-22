



В Узбекистане реформируют судебно-правовую систему



ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан", направленный на совершенствование судебно-правовой системы страны. Документом предписывается в целях дальнейшей демократизации и либерализации судебно-правовой системы, повышения эффективности деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих органов, повышения доверия населения к правосудию, обеспечения верховенства закона и укрепления законности в обществе:



1. Основными приоритетами государственной политики в сфере дальнейшего реформирования судебно-правовой системы определить обеспечение подлинной независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, а также повышение уровня доступа к правосудию.



Важнейшими задачами судебных, правоохранительных и контролирующих органов по реализации основных приоритетов государственной политики установить: обеспечение неукоснительного соблюдения конституционных норм о независимости судебной власти и принципа неотвратимости ответственности за вмешательство в деятельность по отправлению правосудия;

незамедлительное принятие необходимых мер по фактам посягательств, нарушающих права, свободы и законные интересы граждан;

своевременное разрешение обращений физических и юридических лиц, обеспечение неотвратимости ответственности, вплоть до уголовной, за допущение фактов волокиты и безразличного отношения к рассмотрению обращений, а также принятие всех необходимых мер по восстановлению нарушенных прав;

обеспечение открытости и прозрачности деятельности, широкое применение эффективных механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества, средствами массовой информации и населением;

планирование и организацию деятельности на основе комплексного анализа итогов работы, направленного, прежде всего, на выявление и устранение причин и условий системных нарушений путем совершенствования правоприменительной практики и действующего законодательства;

усиление ведомственного контроля по предупреждению, профилактике и пресечению злоупотреблений и других правонарушений среди работников, обеспечение неукоснительного соблюдения правил этического поведения;

совершенствование системы приема на работу на основе прозрачного конкурсного отбора кадров, обладающих высокими морально-волевыми и профессиональными качествами, способных обеспечить выполнение возложенных задач и эффективную реализацию осуществляемых реформ;

внедрение передовых научно-технических средств и информационно-коммуникационных технологий, современных форм и методов организации работы, направленных на повышение эффективности деятельности, а также обеспечение безусловного соблюдения прав и законных интересов граждан. 2. Одобрить предложение Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан, Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Республики Узбекистан, предусматривающее назначение (избрание) судей на первоначальный пятилетний и очередной десятилетний сроки, в последующем на бессрочный период пребывания в должности.



3. Установить, что с 1 апреля 2017 года: упраздняется уголовное наказание в виде ареста с расширением применения альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы;

срок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, сокращается с 72 до 48 часов;

предельный срок применения мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, а также предварительного следствия сокращается с 1 года до 7 месяцев;

право выдачи санкции на арест почтово-телеграфных отправлений и на производство эксгумации передается судам;

судам предоставляется право применять альтернативные меры пресечения при отказе в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;

отменяется институт возвращения судом уголовного дела для производства дополнительного расследования с внедрением механизмов восполнения неполноты следствия в ходе судебного разбирательства;

срок пересмотра судебного решения по гражданскому делу в порядке надзора сокращается с 3 лет до 1 года;

упраздняется институт рассмотрения судами областного уровня уголовных и гражданских дел в порядке надзора с исключением полномочий соответствующих председателей судов и прокуроров по принесению протеста в порядке надзора;

исключаются дублирующие полномочия Пленума Верховного суда Республики Узбекистан по рассмотрению дел в порядке надзора;

Верховному суду Республики Узбекистан передаются функции и полномочия органов юстиции в сфере материально-технического и финансового обеспечения деятельности судов общей юрисдикции;

в системе хозяйственных судов создаются региональные апелляционные суды. 4. Утвердить Программу комплексных мер по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан (далее – Программа) согласно приложению № 1.



Возложить персональную ответственность на руководителей министерств и ведомств за своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.



5. Создать Комиссию по реализации Программы комплексных мер по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 2.



Комиссии (Абдуллаев И.Б.): образовать экспертные группы по подготовке проектов актов законодательства с привлечением специалистов министерств и ведомств, научно-исследовательских и образовательных учреждений, представителей институтов гражданского общества;

обеспечить подготовку проектов нормативно-правовых актов, предусмотренных Программой на основе глубокого критического анализа законодательства и правоприменительной практики, а также изучения передового зарубежного опыта;

принять меры по организации широкого обсуждения проектов актов законодательства среди общественности, в том числе путем проведения «круглых столов», семинаров и конференций;

обеспечить контроль за качественной подготовкой и своевременным внесением в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, а также реализацией других мероприятий, предусмотренных Программой. 6. Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции Республики Узбекистан на основе глубокого изучения передового зарубежного опыта в срок до 1 июля 2017 года разработать и внести предложения, предусматривающие: совершенствование системы повышения квалификации судебно-прокурорских работников и подготовки руководящих кадров;

либерализацию уголовных наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, усиление их правовой защиты при проведении процессуальных действий, а также пересмотр сроков и оснований погашения и снятия судимости;

расширение института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон;

декриминализацию отдельных составов преступлений, не представляющих большой общественной опасности;

расширение перечня составов преступлений, по которым возбуждение уголовного дела производится исключительно по заявлению потерпевшего;

создание административных судов путем пересмотра компетенции судов по гражданским, уголовным делам и хозяйственных судов;

повышение качества отправления правосудия путем дальнейшего внедрения современных форм и методов электронного судопроизводства и исполнительного производства, а также передовых механизмов обеспечения доступа к правосудию. 7. Министерству юстиции, Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами на основе глубокого изучения передового зарубежного опыта в трехмесячный срок внести предложения, предусматривающие: дальнейшее совершенствование и повышение эффективности деятельности юридической службы в государственных органах;

создание в системе органов юстиции подразделений по координации деятельности юридических служб и оказанию им методологического содействия. 8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности Государственного советника Президента Республики Узбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Коканбаева Б.А. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи