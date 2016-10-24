Партии Узбекистана представили документы для регистрации кандидатов на пост главы государства

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 21-22 октября уполномоченные представители политических партий, участвующих в предстоящих в декабре в Узбекистане выборах главы государства, представили в Центральную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации выдвинутых ими кандидатов в Президенты Республики Узбекистан.

Документы предоставили представители Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», Народно-демократической партии Узбекистана, Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» и Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана.

Перечень представляемых документов содержит заявление руководителя политической партии в Центральную избирательную комиссию, содержащее просьбу о регистрации кандидата в Президенты Республики Узбекистан, решение высшего органа политической партии о выдвижении кандидата в Президенты Республики Узбекистан, протокол заседания высшего органа политической партии о выдвижении кандидата в Президенты Республики Узбекистан, заявление кандидата в Президенты Республики Узбекистан о согласии баллотироваться, подписные листы в поддержку выдвинутого кандидата в Президенты Республики Узбекистан.

После регистрации документов созданные при ЦИК экспертные группы в течение 7 дней проверяют правильность заполнения подписных листов и дают заключение о соответствии представленных документов требованиям избирательного законодательства.

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