



В Узбекистане принята программа по строительству жилья на следующие 5 лет



ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О Программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы", принятое с целью повышения эффективности строительства, наиболее полного учета реальных нужд и покупательной способности населения, а также национального менталитета и особенностей условий проживания в сельской местности. . Документом предписывается в целях кардинального повышения уровня доступности современного комфортабельного жилья для широких слоев населения в сельской местности:



1. Определить основными направлениями дальнейшего развития жилищного строительства в сельской местности: улучшение социально-бытовых условий проживания, удовлетворение потребностей сельского населения в доступном современном, качественном, комфортабельном жилье;

сопряженное развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и транспортных сетей на жилых массивах, отведенных под застройку жилых домов в сельской местности;

снижение себестоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также возводимого жилья за счет оптимизации конструкционных и архитектурно-планировочных решений;

расширение использования новых видов энергосберегающих материалов и оборудования;

развитие строительной индустрии на местах, увеличение мощностей подрядных организаций, укрепление их материально-технической базы;

обеспечение рационального использования земельных ресурсов, отводимых под жилищное строительство;

внедрение наиболее благоприятных для граждан условий льготного кредитования под индивидуальное строительство жилья в сельской местности. 2. Считать целесообразным дополнительно к существующим типовым проектам внедрение следующих новых типов доступных жилых домов в сельской местности (далее – жилые дома): двух-, трехэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатные) жилых домов с надворными постройками и благоустроенными дворами;

одноэтажных 2- и 3-комнатных жилых домов, размещаемых в густонаселенных районах на земельных участках размером 0,02 га, с надворными постройками;

двухэтажных 4-комнатных сблокированных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,04 га, с надворными постройками. 3. Установить, что под строительство новых типов жилых домов АКБ "Кишлок курилиш банк", Национальный банк внешнеэкономической деятельности, АКИБ "Ипотека банк", АКБ "Халк банки", АКБ "Асака банк" и АКБ "Узсаноаткурилишбанк" (далее – участвующие коммерческие банки) предоставляют застройщикам ипотечные кредиты сроком на 15 лет с льготным периодом 3 года и процентной ставкой в размере 7 процентов годовых в течение первых 5 лет и в размере ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан в последующем периоде, с первоначальным взносом застройщиков в размере: 15 процентов – для двух-, трехэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) жилых домов и одноэтажных 2-, 3-комнатных жилых домов;

25 процентов – для двухэтажных 4-комнатных сблокированных жилых домов. 4. Одобрить разработанную Министерством экономики, Министерством финансов, Госархитектстроем Республики Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест", участвующими коммерческими банками и другими заинтересованными ведомствами Программу по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на 2017 год (далее – Программа), включающую в себя: сводные и основные параметры строительства 15 тысяч доступных современных, комфортабельных жилых домов в сельской местности по конкретным видам типовых проектов на 2017 год, в том числе жилья первого типа – 4 608, второго типа – 3 739, третьего типа – 3 672, общим объемом финансирования 2 121,5 миллиарда сумов, согласно приложениям №1-5;

сводные показатели по строительству инженерно-транспортных коммуникаций и объектов инфраструктуры для жилых массивов в 2017 году согласно приложению №6. 5. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, руководителей Министерства экономики, Министерства финансов, Госархитектстроя, Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан, ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест", ООО "Кишлок курилиш лойиха", АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз", участвующих коммерческих банков, других заинтересованных министерств и ведомств персональную ответственность в части: строительства объектов жилых домов, инженерно-транспортных коммуникаций, социальной и рыночной инфраструктуры в соответствии с параметрами одобренной Программы;

последовательной реализации мер, направленных на снижение себестоимости строительно-монтажных работ, устойчивое и сбалансированное развитие местной строительной индустрии, укрепление потенциала подрядных организаций. 6. Министерству финансов Республики Узбекистан: открывать по заявкам участвующих коммерческих банков кредитные линии в национальной валюте сроком на 15 лет, включая 5-летний льготный период, по ставке 3 процента годовых, с учетом маржи участвующих коммерческих банков в размере 4 процента годовых, с целевым направлением средств кредитной линии на строительство жилых домов в рамках Программы;

совместно с Министерством экономики, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Центральным банком Республики Узбекистан и участвующими коммерческими банками проработать вопрос по привлечению льготных долгосрочных кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансирующих организаций на реализацию Программы. 7. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с: Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, Госархитектстроем Республики Узбекистан, участвующими коммерческими банками и Институтом социальных исследований при Кабинете Министров, исходя из результатов изучения востребованности каждого типа жилых домов у сельского населения, в срок до 1 апреля 2017 года внести в Кабинет Министров предложения о параметрах реализации Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на последующие годы;

Министерством финансов, Центральным банком и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан определить размеры и источники финансирования Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на 2018-2021 годы, предусмотрев в том числе привлечение кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансирующих организаций. 8. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей в установленном порядке обеспечить в рамках Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на предстоящий год ежегодно до: 1 мая – по согласованию с Госкомземгеодезкадастром и Госархитектстроем Республики Узбекистан внесение на утверждение в Кабинет Министров перечня массивов, не входящих в категорию земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, имеющих доступ к внешним инженерным коммуникациям, для последующей их передачи ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" под строительство жилых домов, инженерно-транспортных коммуникаций и объектов социальной и рыночной инфраструктуры;

1 сентября – совместно с участвующими коммерческими банками определение потенциальных застройщиков и формирование их первоначальных взносов по строительству жилых домов;

1 октября – совместно с ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" и Госархитектстроем Республики Узбекистан проведение конкурсных торгов по определению подрядных организаций, включенных в Реестр строительно-подрядных организаций, для строительства жилых домов на условиях "под ключ";

1 ноября – совместно с АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз", Республиканским дорожным фондом и ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" проведение конкурсных торгов по определению подрядных организаций, включенных в Реестр строительно-подрядных организаций, для строительства во вновь застраиваемых сельских жилых массивах объектов инженерно-транспортных коммуникаций и инфраструктуры. 9. Определить заказчиком по строительству объектов водоснабжения и автомобильных дорог на жилых массивах в рамках Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест".



10. Установить, что строительство на жилых массивах объектов водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и автомобильных дорог осуществляется соответственно за счет средств республиканского бюджета, АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз" и Республиканского дорожного фонда.



11. АКБ "Кишлок курилиш банк" совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством юстиции Республики Узбекистан, участвующими коммерческими банками и ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" в месячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Положения о порядке участия заявителя-застройщика в Программе на основе рекомендаций органов самоуправления граждан.



12. Освободить до 1 января 2022 года в рамках Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы: подрядные организации от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды – в части объемов работ по строительству жилых домов, объектов водоснабжения и автомобильных дорог массивов на условиях "под ключ" по договорам, заключенным с ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест";

субподрядные организации от уплаты единого налогового платежа – в части объемов работ, выполняемых ими по контрактам с генеральными подрядными организациями, заключившими с ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" договоры на строительство жилых домов, объектов водоснабжения и автомобильных дорог массивов;

организации по производству строительных материалов и оборудования, а также организации по их перевозке от уплаты налога на добавленную стоимость, единого налогового платежа и обязательных отчислений в государственные целевые фонды – в части объемов реализации и перевозки (включая импортные) строительных материалов и оборудования ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" и генеральным подрядным организациям, заключившим с ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" договоры на строительство жилых домов на условиях "под ключ";

ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" – от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды;

ООО "Кишлок курилиш лойиха" – от уплаты налога на добавленную стоимость – в части объемов выполняемых проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов, инженерно-транспортных коммуникаций и объектов инфраструктуры по договорам, заключенным с ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест";

АО "Узсаноатэкспорт" – от уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимые пиломатериалы и кровельные металлические листы, не производимые в республике, согласно приложению №7, а также другие строительные материалы по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан, налога на добавленную стоимость – при их реализации ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест";

ООО "Тошкент кишлок курилиш сервис" и транспортные организации – от уплаты налога на добавленную стоимость, единого налогового платежа и обязательных отчислений в государственные целевые фонды – в части объемов работ по переработке кровельных металлических листов и их доставки ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест".

Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан установить строгий контроль за правильным предоставлением налоговых и таможенных льгот, предусмотренных настоящим постановлением. 13. Разрешить, в порядке исключения: сроком до 1 марта 2017 года – осуществление строительно-монтажных работ с одновременной разработкой проектно-сметной документации жилых домов, указанных в приложениях №2, 3 и 4;

начало строительства в текущем году 26 двух-, трехэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) жилых домов и 130 одноэтажных 2-, 3-комнатных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,02 га, с принятием необходимых мер по их вводу до 1 января 2017 года;

приобретение ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" без проведения тендерных торгов по результатам отбора наилучших предложений основных строительных материалов и оборудования, поставляемых в централизованном порядке генеральным подрядным организациям для строительства жилых домов, по перечню, согласно приложению №8. 14. Министерству экономики Республики Узбекистан, АК "Узстройматериалы" и АО "Узметкомбинат" обеспечить, по обоснованным расчетам заказчика и проектной организации, выделение цемента и металлопроката по регулируемым ценам для жилых домов, инженерно-транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры в рамках одобренной настоящим постановлением Программы.



15. Госархитектстрою Республики Узбекистан совместно с ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест", ООО "Кишлок курилиш лойиха", Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей обеспечить ведение государственного архитектурно-строительного, технического и авторского надзора за качеством выполнения в рамках реализации Программы строительно-монтажных работ и проектных решений, а также соблюдением градостроительных норм и правил.



16. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, Госархитектстроем Республики Узбекистан, ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" и участвующими коммерческими банками организовать широкое освещение в средствах массовой информации целей и задач реализации Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности.



17. АКБ "Кишлок курилиш банк", ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" совместно с Министерством финансов, Министерством экономики и Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Закирова Б.И. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи