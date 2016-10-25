Силовики Узбекистана представлены к госнаградам в честь профессионального праздника

Силовики Узбекистана представлены к госнаградам в честь профессионального праздника25.10.2016 10:30
ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы сотрудников в связи с днем работников органов внутренних дел Республики Узбекистан", в соответствии с которым группа отличившихся сотрудников военных и правоохранительных органов страны представлена к государственным наградам и званиям.
Документом предписывается за многолетний самоотверженный труд в обеспечении общественной безопасности, мира и стабильности в стране, проявленные мужество и отвагу при исполнении служебного долга и защите национальных интересов, а также за достойный вклад в воспитание молодого поколения в духе преданности Родине наградить:
орденом "Меҳнат шуҳрати"
- Тажибаева Валерия Викторовича - начальника отдела по координации деятельности мобильных отрядов особого назначения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
орденом "Шон-шараф" II степени
- Ражапова Бахтиёра Рузметбоевича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Яхшиликова Лочинбека Яхшиликовича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Самаркандской области
орденом "Дўстлик"
- Азизова Руслана Минилевича - начальника кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Дырова Александра Юрьевича - старшего преподавателя кафедры Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Курбанбаеву Умиду Турсинбаевну - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
- Нуритдинова Жамолиддина Пахритдиновича - начальника республиканской больницы Главного управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
орденом "Мардлик"
- Абдурашидова Шахзода Абдурашид угли - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Бостанлыкского района Ташкентской области
- Ахмедова Бекзода Бухоровича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
- Дустмуродова Фахриддина Пардаевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Сырдарьинской области
- Жураева Акмалжона Хайдаралиевича - старшего делопроизводителя канцелярии отдела внутренних дел Алтынкульского района Андижанской области
- Олимбекова Фархода Суюнбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Нажимова Одила Зайнудиновича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Навоийской области
- Турсунова Муроджона Гайратовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области
медалью "Жасорат"
- Дадабоева Илхомжона Абдукаххоровича - старшего пожарного военизированной части пожарной безопасности управления внутренних дел города Андижана
- Жумаева Уктамжона Бешимовича - первого заместителя начальника управления внутренних дел города Бухары
- Курбонбоева Шухрата Сафарбоевича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Хорезмской области
- Мустафаева Суннатулло Зоировича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
- Палуаниязова Бахтияра Уразалиевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
- Хурматова Тахира Адашовича - ведущего специалиста управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
- Юсупова Махмуджона Муталимовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Юнусабадского района города Ташкента
медалью "Содиқ хизматлари учун"
- Абдухаликова Абдураззака Абдумуталиповича - начальника управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Наманганской области
- Матякубова Хурмата Бекбергановича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Янгибазарского района Хорезмской области
- Махкамова Фурката Исраиловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Аккурганского района Ташкентской области
- Мирзагитова Миркамола Мирахмадовича - старшего инспектора Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Мурадова Миркомила Мурсаловича - старшего инспектора профилактики управления внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области
- Мустафаева Тимура Муйдинжоновича - заместителя начальника отдела Главного следственного управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Наркулова Рустама Янгибаевича - старшего эксперта отдела внутренних дел Термезского района Сурхандарьинской области
- Норкобилова Бехзода Улашевича - заместителя командира войсковой части Главного управления Караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Рахманкулова Улугбека Каримкуловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Баяутского района Сырдарьинской области
- Сартаеву Шохисту Яхшибековну - помощника начальника службы по работе с личным составом Управления внутренних дел Джизакской области
- Тургунова Аброржона Анваровича - начальника отделения следственного управления Управления внутренних дел Ферганской области
- Юлдашова Абдумажида Мардиевича - заместителя начальника управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Самаркандской области
медалью "Шуҳрат"
- Абдураимова Ойбека Тошбоевича - старшего специалиста-кинолога специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Аслонова Тулкина Олимовича - начальника отдела управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Баротова Тулкина Тухтаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Гиждуванского района Бухарской области
- Махамедова Азима Суннатовича - командира отделения бригады патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Мирзаева Фарходжона Одилжоновича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Учкурганского района Наманганской области
- Нажмиддинова Низомидина Садирдиновича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Дангаринского района Ферганской области
- Сафарова Сайдулло Каршибоевича - начальника отделения охраны отдела внутренних дел Узунского района Сурхандарьинской области
- Юсупова Аброра Алимжоновича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью линейного отдела внутренних дел на железнодорожной станции "Андижан" Управления внутренних дел на транспорте.
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