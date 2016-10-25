



Силовики Узбекистана представлены к госнаградам в честь профессионального праздника



ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы сотрудников в связи с днем работников органов внутренних дел Республики Узбекистан", в соответствии с которым группа отличившихся сотрудников военных и правоохранительных органов страны представлена к государственным наградам и званиям. Документом предписывается за многолетний самоотверженный труд в обеспечении общественной безопасности, мира и стабильности в стране, проявленные мужество и отвагу при исполнении служебного долга и защите национальных интересов, а также за достойный вклад в воспитание молодого поколения в духе преданности Родине наградить:



орденом "Меҳнат шуҳрати" Тажибаева Валерия Викторовича - начальника отдела по координации деятельности мобильных отрядов особого назначения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан орденом "Шон-шараф" II степени Ражапова Бахтиёра Рузметбоевича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Яхшиликова Лочинбека Яхшиликовича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Самаркандской области орденом "Дўстлик" Азизова Руслана Минилевича - начальника кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Дырова Александра Юрьевича - старшего преподавателя кафедры Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Курбанбаеву Умиду Турсинбаевну - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан

Нуритдинова Жамолиддина Пахритдиновича - начальника республиканской больницы Главного управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Узбекистан орденом "Мардлик" Абдурашидова Шахзода Абдурашид угли - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Бостанлыкского района Ташкентской области

Ахмедова Бекзода Бухоровича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шахрисабзского района Кашкадарьинской области

Дустмуродова Фахриддина Пардаевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Сырдарьинской области

Жураева Акмалжона Хайдаралиевича - старшего делопроизводителя канцелярии отдела внутренних дел Алтынкульского района Андижанской области

Олимбекова Фархода Суюнбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента

Нажимова Одила Зайнудиновича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Навоийской области

Турсунова Муроджона Гайратовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области медалью "Жасорат" Дадабоева Илхомжона Абдукаххоровича - старшего пожарного военизированной части пожарной безопасности управления внутренних дел города Андижана

Жумаева Уктамжона Бешимовича - первого заместителя начальника управления внутренних дел города Бухары

Курбонбоева Шухрата Сафарбоевича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Хорезмской области

Мустафаева Суннатулло Зоировича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области

Палуаниязова Бахтияра Уразалиевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан

Хурматова Тахира Адашовича - ведущего специалиста управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Сурхандарьинской области

Юсупова Махмуджона Муталимовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Юнусабадского района города Ташкента медалью "Содиқ хизматлари учун" Абдухаликова Абдураззака Абдумуталиповича - начальника управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Наманганской области

Матякубова Хурмата Бекбергановича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Янгибазарского района Хорезмской области

Махкамова Фурката Исраиловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Аккурганского района Ташкентской области

Мирзагитова Миркамола Мирахмадовича - старшего инспектора Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Мурадова Миркомила Мурсаловича - старшего инспектора профилактики управления внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области

Мустафаева Тимура Муйдинжоновича - заместителя начальника отдела Главного следственного управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Наркулова Рустама Янгибаевича - старшего эксперта отдела внутренних дел Термезского района Сурхандарьинской области

Норкобилова Бехзода Улашевича - заместителя командира войсковой части Главного управления Караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Рахманкулова Улугбека Каримкуловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Баяутского района Сырдарьинской области

Сартаеву Шохисту Яхшибековну - помощника начальника службы по работе с личным составом Управления внутренних дел Джизакской области

Тургунова Аброржона Анваровича - начальника отделения следственного управления Управления внутренних дел Ферганской области

Юлдашова Абдумажида Мардиевича - заместителя начальника управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Самаркандской области медалью "Шуҳрат" Абдураимова Ойбека Тошбоевича - старшего специалиста-кинолога специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Аслонова Тулкина Олимовича - начальника отдела управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Баротова Тулкина Тухтаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Гиждуванского района Бухарской области

Махамедова Азима Суннатовича - командира отделения бригады патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел города Ташкента

Мирзаева Фарходжона Одилжоновича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Учкурганского района Наманганской области

Нажмиддинова Низомидина Садирдиновича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Дангаринского района Ферганской области

Сафарова Сайдулло Каршибоевича - начальника отделения охраны отдела внутренних дел Узунского района Сурхандарьинской области

Юсупова Аброра Алимжоновича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью линейного отдела внутренних дел на железнодорожной станции "Андижан" Управления внутренних дел на транспорте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи