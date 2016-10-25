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Силовики Узбекистана представлены к госнаградам в честь профессионального праздника
25.10.2016 10:30

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы сотрудников в связи с днем работников органов внутренних дел Республики Узбекистан", в соответствии с которым группа отличившихся сотрудников военных и правоохранительных органов страны представлена к государственным наградам и званиям.

Документом предписывается за многолетний самоотверженный труд в обеспечении общественной безопасности, мира и стабильности в стране, проявленные мужество и отвагу при исполнении служебного долга и защите национальных интересов, а также за достойный вклад в воспитание молодого поколения в духе преданности Родине наградить:

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Тажибаева Валерия Викторовича - начальника отдела по координации деятельности мобильных отрядов особого назначения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

орденом "Шон-шараф" II степени

  • Ражапова Бахтиёра Рузметбоевича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Яхшиликова Лочинбека Яхшиликовича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Самаркандской области

орденом "Дўстлик"

  • Азизова Руслана Минилевича - начальника кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Дырова Александра Юрьевича - старшего преподавателя кафедры Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Курбанбаеву Умиду Турсинбаевну - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
  • Нуритдинова Жамолиддина Пахритдиновича - начальника республиканской больницы Главного управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

орденом "Мардлик"

  • Абдурашидова Шахзода Абдурашид угли - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Бостанлыкского района Ташкентской области
  • Ахмедова Бекзода Бухоровича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
  • Дустмуродова Фахриддина Пардаевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Сырдарьинской области
  • Жураева Акмалжона Хайдаралиевича - старшего делопроизводителя канцелярии отдела внутренних дел Алтынкульского района Андижанской области
  • Олимбекова Фархода Суюнбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Нажимова Одила Зайнудиновича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Навоийской области
  • Турсунова Муроджона Гайратовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области

медалью "Жасорат"

  • Дадабоева Илхомжона Абдукаххоровича - старшего пожарного военизированной части пожарной безопасности управления внутренних дел города Андижана
  • Жумаева Уктамжона Бешимовича - первого заместителя начальника управления внутренних дел города Бухары
  • Курбонбоева Шухрата Сафарбоевича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Хорезмской области
  • Мустафаева Суннатулло Зоировича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
  • Палуаниязова Бахтияра Уразалиевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
  • Хурматова Тахира Адашовича - ведущего специалиста управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
  • Юсупова Махмуджона Муталимовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Юнусабадского района города Ташкента

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Абдухаликова Абдураззака Абдумуталиповича - начальника управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Наманганской области
  • Матякубова Хурмата Бекбергановича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Янгибазарского района Хорезмской области
  • Махкамова Фурката Исраиловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Аккурганского района Ташкентской области
  • Мирзагитова Миркамола Мирахмадовича - старшего инспектора Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Мурадова Миркомила Мурсаловича - старшего инспектора профилактики управления внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области
  • Мустафаева Тимура Муйдинжоновича - заместителя начальника отдела Главного следственного управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Наркулова Рустама Янгибаевича - старшего эксперта отдела внутренних дел Термезского района Сурхандарьинской области
  • Норкобилова Бехзода Улашевича - заместителя командира войсковой части Главного управления Караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Рахманкулова Улугбека Каримкуловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Баяутского района Сырдарьинской области
  • Сартаеву Шохисту Яхшибековну - помощника начальника службы по работе с личным составом Управления внутренних дел Джизакской области
  • Тургунова Аброржона Анваровича - начальника отделения следственного управления Управления внутренних дел Ферганской области
  • Юлдашова Абдумажида Мардиевича - заместителя начальника управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Самаркандской области

медалью "Шуҳрат"

  • Абдураимова Ойбека Тошбоевича - старшего специалиста-кинолога специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Аслонова Тулкина Олимовича - начальника отдела управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Баротова Тулкина Тухтаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Гиждуванского района Бухарской области
  • Махамедова Азима Суннатовича - командира отделения бригады патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Мирзаева Фарходжона Одилжоновича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Учкурганского района Наманганской области
  • Нажмиддинова Низомидина Садирдиновича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Дангаринского района Ферганской области
  • Сафарова Сайдулло Каршибоевича - начальника отделения охраны отдела внутренних дел Узунского района Сурхандарьинской области
  • Юсупова Аброра Алимжоновича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью линейного отдела внутренних дел на железнодорожной станции "Андижан" Управления внутренних дел на транспорте.

УЗИНФОРМ

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