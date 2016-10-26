Узбекистан и Финляндия обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Узбекистан и Финляндия обсудили актуальные вопросы сотрудничества26.10.2016 11:50
НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября в Хельсинки завершился очередной раунд узбекско-финских политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств.
Повестка дня мероприятия включала в себя обсуждение текущего состояния и перспектив развития межгосударственного взаимодействия, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, социально-культурная сферы, международное сотрудничество.
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