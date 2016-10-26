



Узбекистан и Финляндия обсудили актуальные вопросы сотрудничества



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября в Хельсинки завершился очередной раунд узбекско-финских политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств. Повестка дня мероприятия включала в себя обсуждение текущего состояния и перспектив развития межгосударственного взаимодействия, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, социально-культурная сферы, международное сотрудничество. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи