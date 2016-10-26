Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народам Катара и Пакистана

ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Исламской Республики Пакистан Навазу Шарифу с выражением соболезнований по случаю террористического акта в городе Кветта, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы.

Кроме того, Ш.Мирзиёев направил соболезнования Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной бывшего Эмира шейха Халифы бен Хамада Аль Тани.

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