



Шавкат Мирзиёев провел телефонные разговоры с лидерами Туркменистана и Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым. Беседа была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, обмену мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В тот же день Шавкат Мирзиёев провел беседу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, в лице которого он поздравил весь туркменский народ с юбилеем национальной независимости. Затем состоялось обсуждение вопросов развития узбекско-туркменских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В завершение беседы туркменский лидер пригласил Ш.Мирзиёева нанести официальный визит в Туркменистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи