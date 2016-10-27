Делегация МИД Узбекистана провела в Хельсинки ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября пребывающая с визитом в столице Финляндии в рамках участия в узбекско-финских межмидовских политических консультациях делегация МИД Узбекистана провела ряд двусторонних встреч по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с заместителем председателя Группы дружбы Эдускунты (парламента) Финляндии с парламентами стран Центральной Азии Ээро Хейнялуомой, Послом в Узбекистане с резиденцией в г.Хельсинки Никласом Линдквистом, а также узбекская делегация посетила Ассоциацию финских туристических агентств (AFTA).

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