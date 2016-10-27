Узбекское внешнеполитическое ведомство посетила делегация Афганистана

ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Исламской Республики Афганистан во главе со старшим советником Президента ИРА по экономическим вопросам Хумаюном Каюми и специальным представителем Президента по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии и Россией Махаммадом Шокиром Коргаром посетила МИД Узбекистана, где их принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

Целью визита делегации Афганистана в Ташкент является участие в 10-й Международной промышленной ярмарке и кооперационной бирже.

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