



Деятельность свободных экономических зон в Узбекистане будет активизирована



ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон". Документом предписывается в целях создания максимально благоприятных условий для дальнейшего развития в республике свободных экономических зон как важнейшего фактора расширения привлечения прямых иностранных инвестиций для создания новых высокотехнологичных производств, более активного вовлечения регионов республики в освоение производства современной конкурентоспособной экспортоориентированной готовой промышленной продукции, обеспечения ускоренного развития производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры и услуг логистики:



1. Принять предложение Министерства экономики и Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан об унификации наименований свободной индустриально-экономической зоны "Навои" и специальных индустриальных зон "Ангрен" и "Джизак" с их переименованием, соответственно, в свободные экономические зоны "Навои", "Ангрен" и "Джизак".



2. Определить основными направлениями дальнейшего развития деятельности свободных экономических зон "Навои", "Ангрен" и "Джизак" (далее – свободные экономические зоны): установление единого правового режима для свободных экономических зон, унификацию налоговых и таможенных льгот, преференций с целью создания для иностранных инвесторов наиболее благоприятных условий инвестирования в реальные сектора экономики республики;

активное привлечение прямых инвестиций, прежде всего иностранных, для создания современных высокотехнологичных и локализующих производств, обеспечивающих глубокую переработку местных минерально-сырьевых ресурсов и выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, стимулирование отраслевой специализации свободных экономических зон и развития в них промышленной кооперации;

поэтапный переход к оказанию в свободных экономических зонах всех видов государственных услуг, в том числе разрешительных процедур, по принципу "одно окно";

опережающее развитие производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, а также формирование современной инфраструктуры по оказанию качественных услуг логистики;

организацию подготовки в высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях высококвалифицированных специалистов, исходя из текущих и перспективных потребностей свободных экономических зон в профильных кадрах, предусмотрев прохождение ими производственной практики на действующих предприятиях, расположенных в свободных экономических зонах. 3. Принять предложение Комиссии по анализу и разработке мер, направленных на активизацию деятельности свободных экономических зон, образованной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2014 года №Р-4351, об унификации налогового и таможенного режимов, действующих на территории свободных экономических зон, с освобождением участников свободных экономических зон от уплаты: земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд, а также строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Установить, что, в случае реализации или безвозмездной передачи оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, завезенных с применением таможенных льгот, указанных в настоящем пункте, в течение трех лет с момента их ввоза, таможенные платежи взимаются в полном объеме в порядке, установленном законодательством.



4. Определить, что льготы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указа, предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте: от 300 тысяч долларов США до 3 миллионов долларов США – сроком на 3 года;

от 3 миллионов долларов США до 5 миллионов долларов США – сроком на 5 лет;

от 5 миллионов долларов США до 10 миллионов долларов США – сроком на 7 лет;

от 10 миллионов долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение последующих 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа в размере на 50 процентов ниже действующих ставок. 5. Распространить на участников свободных экономических зон "Ангрен" и "Джизак" порядок в соответствии, с которым участники свободных экономических зон: освобождаются на весь период деятельности свободных экономических зон от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на завозимое сырье, материалы и комплектующие изделия в части продукции, направленной на экспорт;

имеют право осуществлять в пределах свободных экономических зон расчеты и платежи в иностранной валюте в соответствии с заключенными между ними договорами и контрактами;

вправе оплачивать в иностранной валюте поставку товаров, работ (услуг) со стороны других хозяйствующих субъектов-резидентов Республики Узбекистан, а также использовать удобные для них условия и формы оплаты и расчетов за экспортируемые и импортируемые товары. 6. Образовать Административный совет свободных экономических зон в составе согласно приложению, упразднив ранее созданные Административный совет свободной индустриально-экономической зоны "Навои", Административный совет специальной индустриальной зоны "Ангрен" и Административный совет специальной индустриальной зоны "Джизак".



Определить основными задачами и функциями Административного совета свободных экономических зон: осуществление координации и государственного регулирования деятельности свободных экономических зон;

принятие решений о предоставлении предприятиям и организациям статуса участника свободной экономической зоны;

оказание содействия хозяйствующим субъектам - участникам свободных экономических зон в реализации всего комплекса работ по разработке перспективных инвестиционных проектов для реализации на территориях свободных экономических зон, привлечению иностранных инвесторов, определению источников финансирования, налаживанию устойчивых кооперационных связей и продвижению произведенной продукции на экспорт;

осуществление координации работы министерств и ведомств, хозяйственных объединений, ответственных за реализацию проектов в свободных экономических зонах, по своевременной подготовке проектной, тендерной и контрактной документации и проведению их экспертизы, а также органов государственной власти на местах в вопросах, связанных с функционированием свободных экономических зон;

осуществление на системной основе контроля за ходом реализации утвержденных инвестиционных проектов по строительству объектов и своевременному вводу их в действие в свободных экономических зонах;

организацию разработки программ и проектов опережающего развития транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры свободных экономических зон;

реализацию комплекса мер по организации эффективного функционирования свободных экономических зон, формированию дирекций свободных экономических зон и осуществление контроля за их деятельностью. 7. Предоставить право Административному совету свободных экономических зон: принимать решения о реализации участникам свободных экономических зон по нулевой выкупной стоимости с принятием инвестиционных обязательств бездействующих предприятий и имущества, находящихся в государственной собственности;

образовывать самостоятельные бюджеты свободных экономических зон, формируемые за счет доходов от оказания услуг и других не запрещенных законодательством поступлений, а также, по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан, части поступлений за сдачу в аренду земли, зданий и сооружений, находящихся в их пользовании и управлении;

создавать в пределах самостоятельных бюджетов фонды развития свободных экономических зон, направляемые на развитие инфраструктуры и повышение эффективности функционирования свободных экономических зон. 8. Министерству экономики, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами, ведомствами, акционерными компаниями и ассоциациями в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан на утверждение: Положение об Административном совете свободных экономических зон;

Программу мер по дальнейшему совершенствованию и расширению деятельности свободных экономических зон "Навои", "Ангрен" и "Джизак", предусмотрев в ней конкретные мероприятия по совершенствованию законодательства, развитию производственной, инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры и другим вопросам развития свободных экономических зон. 9. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.



10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи