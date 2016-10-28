В Узбекистане утверждены кандидаты в президенты

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были утверждены кандидатуры претендентов на пост главы государства, выдвинутых от политических партий в соответствии с ранее поданными заявками.

Утвердив кандидатов от партий, которыми стали от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" – Отамуратов Сарвар Садуллаевич; от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана – Мирзиёев Шавкат Миромонович; от Народно-демократической партии Узбекистана – Кетмонов Хатамжон Абдурахмонович; от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" – Умаров Нариман Маджитович, ЦИК дал им право начать свою предвыборную агитацию в соответствии со статьей 28 Закона "О выборах Президента Республики Узбекистан".

В этот же день были рассмотрены вопросы регистрации доверенных лиц кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, а также проведен онлайн-брифинг для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

УЗИНФОРМ