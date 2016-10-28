Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем внешнеполитического ведомства США

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития узбекско-американского сотрудничества, приоритетными направлениями которого бвли названы политика, экономика и торговля, инвестиции, социально-культурная сферы, международное взаимодействие.

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