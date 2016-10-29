



Шавкат Мирзиёев принял представителя Госдепартамента США



ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в Ташкенте заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Томасом Шэнноном. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В рамках визита в Узбекистан Т.Шэннон также посетил Национальную паралимпийскую ассоциацию Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи