Глава МИД Узбекистана провел встречу с индийским коллегой

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошла встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшим с визитом в страну Государственным министром иностранных дел Республики Индия Мубаширом Джаведом Акбаром.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили текущее состояние и актуальные вопросы развития межгосударственных отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

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