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В Узбекистане совершенствуется система обеспечения лекарственными средствами
02.11.2016 10:48

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. 1 ноября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

Документом предписывается в целях дальнейшего повышения уровня обеспеченности населения и медицинских учреждений доступными, качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, внедрения гибкого и прозрачного механизма их ценообразования, пресечения и дальнейшего недопущения неприемлемой практики назначения не предусмотренных стандартами диагностики и лечения, а также преимущественно дорогостоящих импортных лекарственных средств при наличии более доступных и качественных отечественных аналогичных препаратов:

1. Установить, что с 1 января 2017 года:

оптовая и розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ввозимых по импорту, а также закупаемых у отечественных производителей, осуществляется с применением предельных торговых надбавок, определяемых независимо от числа посредников, участвующих в поставках, для оптовой реализации – в размерах не более 15% от покупной стоимости, для розничной реализации – не более 20% от оптовой цены;

социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения по Перечню согласно приложению №1 реализуются по фиксированным ценам;

импортные закупки социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения по Перечню, согласно приложению №1, осуществляются на тендерной основе среди отечественных оптовых и оптово-розничных компаний, имеющих лицензию на соответствующую деятельность, в пределах квот, определяемых Министерством здравоохранения Республики Узбекистан на каждое наименование лекарственного средства и изделия медицинского назначения.

2. Для осуществления системного контроля за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения образовать Республиканскую комиссию в составе, согласно приложению №2.

Определить основными задачами и функциями Республиканской комиссии:

проведение системного анализа состояния обеспеченности отечественного фармацевтического рынка основными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе отечественного производства, выработку на его основе предложений по диверсификации ассортимента и дальнейшему насыщению рынка, совершенствованию деятельности государственных органов, ответственных за лекарственное обеспечение населения;

установление размеров фиксированных цен на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в Перечень, и организацию доведения их до организаций, реализующих лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

мониторинг за реализацией мероприятий по контролю за соблюдением цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в Перечень;

внесение изменений и дополнений в Перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, по которым устанавливаются фиксированные цены, а также принятие решений в случае изменений и дополнений, вносимых в стандарты диагностики и лечения;

осуществление комплекса мер по дальнейшему привлечению ведущих зарубежных компаний и иностранных инвесторов для осуществления инвестиций в отечественную фармацевтическую индустрию;

регулярное заслушивание руководителей министерств, ведомств, оптовых организаций по вопросам ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также принимаемых мерах по удовлетворению спроса населения и медицинских учреждений в качественных лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, в том числе отечественного производства.

3. Утвердить:

Положение о Республиканской комиссии по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения согласно приложению №3;

Положение о порядке регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения согласно приложению №4.

4. Возложить на Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан функции по проведению тендерных торгов на закупку импортных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включенных в Перечень.

Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан:

ежеквартально, на основе анализа конъюнктуры мировых цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, вносить в Республиканскую комиссию предложения по установлению предельно допустимой контрактной стоимости на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, предусмотренные в Перечне, выше которой тендерные предложения не рассматриваются;

совместно с Министерством здравоохранения, Министерством финансов и другими заинтересованными структурами в срок до 1 декабря 2016 года разработать и утвердить в установленном порядке Положение по проведению тендерных торгов на закупку импортных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включенных в Перечень.

5. Установить, что все медицинские учреждения государственной системы здравоохранения закупают в установленном порядке лекарственные средства и изделия медицинского назначения, предусмотренные в Перечне, по ценам, не превышающим установленных Республиканской комиссией фиксированных оптовых цен.

6. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:

в двухнедельный срок утвердить график пересмотра стандартов диагностики, лечения и клинических протоколов основных заболеваний с учетом лучшей международной практики, предусмотрев утверждение в трехмесячный срок обновленных стандартов диагностики, лечения и клинических протоколов, а также при необходимости пересматривать и переутверждать действующие стандарты диагностики, лечения и клинические протоколы;

в соответствии с утвержденными стандартами диагностики, лечения и клиническими протоколами ежегодно вносить в Республиканскую комиссию предложения по изменению Перечня, предусматривающие, в первую очередь, использование отечественной продукции по мере расширения ее ассортимента;

обеспечить своевременное доведение обновляемых стандартов диагностики и лечения и клинических протоколов до всех медицинских учреждений, в том числе через информационные системы с открытым доступом, а также строгий контроль за их соблюдением;

в месячный срок утвердить обновленный минимальный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения первой необходимости, обязательный для всех аптек, а также перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, с внесением в него, при необходимости, ежегодных изменений и дополнений в установленном порядке;

в месячный срок внести дополнение в лицензионное соглашение о фармацевтической деятельности, предусмотрев условия прекращения действия лицензии за грубое нарушение юридическими лицами порядка ценообразования лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также обязательного требования по минимальному перечню;

в двухмесячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Положения о порядке назначения лекарственных средств врачами и отпуска из аптек лекарственных средств, предусмотрев в нем, в том числе, строгие меры ответственности лиц, допустивших нарушение указанного порядка;

обеспечивать публикацию на своем официальном веб-сайте, а также на официальных веб-сайтах аптек постоянно обновляемой информации о фиксированных ценах по всем лекарственным средствам, включенным в Перечень.

7. Возложить на Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и его территориальные подразделения ответственность по осуществлению системного контроля за соблюдением оптовыми и розничными организациями, реализующими лекарственные средства и изделия медицинского назначения, установленного порядка государственного регулирования цен на них.

8. АК "Узфармсаноат" принять первоочередные меры по производству отечественных импортозамещающих лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предусмотренных в Перечне, в необходимом объеме, максимально покрывающем потребность республики, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 16 сентября 2016 года №ПП-2595 "О программе мер по дальнейшему развитию фармацевтической промышленности республики на 2016-2020 годы".

9. Министерству финансов, Центральному банку, Министерству экономики Республики Узбекистан при формировании годовых и квартальных материальных и стоимостных балансов учитывать обоснованную Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и АК "Узфармсаноат" потребность в импорте готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также сырья для их производства отечественными предприятиями.

10. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 января 1999 года №19 "Об упорядочении реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения" и от 5 августа 2000 года №307 "О дополнительных мерах по обеспечению внутреннего рынка лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

Министерству здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Икрамова А.И.
 

УЗИНФОРМ

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