Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречу с замглавы МИД Словакии

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент во главе делегации деловых кругов Словакии Государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики Лукашем Паризеком.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов узбекско-словацкого сотрудничества, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, итогов и значения состоявшихся на днях и запланированных двусторонних мероприятий.

УЗИНФОРМ