Руководитель МИД Узбекистана принял главу делегации Европарламента

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с председателем Делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией Иветой Григуле, прибывшей в страну во главе группы европарламентариев для проведения 12-го пленарного заседания Комитета парламентского сотрудничества "Узбекистан – Евросоюз".

В ходе переговоров стороны обсудили пути активизации межпарламентского сотрудничества и другие актуальные вопросы развития узбекско-европейского взаимодействия.

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