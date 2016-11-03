Делегация Узбекистана приняла участие в очередном заседании СНК ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Узбекская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра, министром финансов Рустамом Азимовым приняла участие в прошедшем с 30 октября по 2 ноября в Бишкеке (Кыргызстан) очередном заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе встречи представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана согласовали документы, которые вынесены на рассмотрение Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС, заседание которого состоится в Бишкеке 2-3 ноября, а также обсудили другие вопросы текущей деятельности организации.

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