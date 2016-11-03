Глава миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября Министерство иностранных дел Узбекистана посетил глава основной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за выборами Президента Узбекистана, Посол Петер Тейлер.

Встреча была посвящена вопросам участия миссии в предстоящих в декабре в Узбекистане выборах главы государства.

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