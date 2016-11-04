В Бишкеке обсуждены вопросы развития узбекско-афганского сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября глава делегации Узбекистана, пребывающей в Бишкеке (Кыргызстан) в рамках участия в очередном заседании СНК ШОС, первый заместитель премьер-министра, министр финансов Рустам Азимов провел встречу с главой Исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития узбекско-афганского сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, транспорт, социально-культурная сфера.

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