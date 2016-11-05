Узбекская делегация посетила Туркменистан

Узбекская делегация посетила Туркменистан05.11.2016 17:16
НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, председателем правления АО "Узавтосаноат" Улугбеком Розукуловым пребывает с визитом в Ашхабаде.
4 ноября делегация нанесла визит в Министерство иностранных дел Туркменистана, где состоялось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, промышленности и сельского хозяйства.
Кроме того, в этот же день глава делегации Узбекистана был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
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