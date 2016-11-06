



Узбекская делегация посетила Саудовскую Аравию



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) в штаб-квартире Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества состоялось совещание Исполнительного комитета ОИС, в котором также приняла участие делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана. Совещание было посвящено вопросам работы организации и председательства Узбекистана в СМИД ОИС. Кроме того, в рамках пребывания в Джидде делегация провела встречи с генеральным директором отделения МИД КСА в Джидде Мухаммедом Ахмадом Таййибом, исполняющим обязанности Генерального секретаря ОИС Абдуллой Алимом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи