



Посол США посетила МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где ее принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. В ходе аудиенции глава МИД и его гостья обсудили итоги двусторонних встреч и переговоров, состоявшихся в рамках визита в Узбекистан заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Томаса Шэннона, а также рассмотрели и другие вопросы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи