



Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа



ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послание вновь избранному Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с поздравлениями по случаю его победы на выборах. В своем послании Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу доброго здоровья и больших успехов в ответственной государственной должности, а всему американскому народу – мира, благополучия и дальнейшего процветания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи