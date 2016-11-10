Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа

Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа10.11.2016 18:31
ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послание вновь избранному Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с поздравлениями по случаю его победы на выборах.
В своем послании Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу доброго здоровья и больших успехов в ответственной государственной должности, а всему американскому народу – мира, благополучия и дальнейшего процветания.
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