Жители и гости Узбекистана знакомятся с туркменской культурой

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. 9 ноября в Ташкенте в Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана. В экспозицию включены раритетные предметы старинного быта туркмен, музыкальные инструменты, ковры, вышивка, ювелирные изделия, а также работы туркменских художников.

Мероприятие было организовано в рамках Дней культуры Туркменистана в Республике Узбекистан. В рамках культурной акции в Национальной библиотеке имени Алишера Навои была проведена творческая встреча с участием деятелей культуры и искусства двух стран, во Дворце кино имени Алишера Навои состоялась демонстрация фильма "Махтумкули", а в Государственном академическом Большом театре оперы и балета имени Навои был дан большой концерт.

Дни культуры Туркменистана в Узбекистане продолжатся сегодня в Бухаре.

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