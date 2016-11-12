Главы МИД Узбекистана и КНР провели встречу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в рамках официального визита в Узбекистан министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в Ташкенте состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, ШОС, проведен обмен мнениями по ряду вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

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