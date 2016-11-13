



Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой МИД Китая



ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в страну министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. В ходе аудиенции стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-китайского партнерства в политической, торгово-экономической и социально-культурной сферах, углубления международного сотрудничества, а также рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов в инвестиционной, банковско-финансовой, промышленной и энергетической сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи