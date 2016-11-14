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В Фергане прошли узбекско-кыргызские переговоры по вопросам демаркации совместной границы
14.11.2016 11:52

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября в Фергане завершились встречи рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы, стартовавшие 8 ноября.

По информации МИД Узбекистана, в ходе проведенных встреч стороны провели совместное полевое обследование и инструментальные топографические съемки на ранее несогласованных 14 участках на линии совместной Государственной границы в пределах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Республики Узбекистан по смежеству с Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областями Кыргызской Республики. 

По итогам мероприятий были согласованы позиции рабочих групп по 7 участкам. Таким образом, на 13 ноября общее количество участков, по которым совпадают позиции сторон, достигло 56. 

В заверешение встреч был подписан соответствующий протокол и согласован план-график проведения полевых топографо-землеустроительных работ на оставшихся несогласованных участках.

УЗИНФОРМ

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 6.1% (7)  - Более положительно, чем отрицательно
 6.1% (7)  - Нейтрально
 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 115     всего 100%

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