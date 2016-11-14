Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречу с главой Регионального центра ООН

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетил глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драганов, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

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