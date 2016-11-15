Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Саудовской Аравии

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Саудовской Аравии15.11.2016 18:47
ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послание Королю Саудовской Аравии Сальману бин Абдулазизу Ол Сауду с выражением искренних соболезнований в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, брата Короля, принца Турки бин Абдулазиза Ол Сауда.
В своем послании Ш. Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки членам семьи усопшего.
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