Выражены соболезнования в связи с терактом в Пакистане

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Исламской Республики Пакистан Навазу Шарифу, в котором выразил искренние соболезнования от всего народа Узбекистана и от себя лично по случаю террористического акта в городеХубе (провинция Белуджистан), унесшего множество человеческих жизней.

В свлем послании Шавкат Мирзиёев передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших и пострадавшим.

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